Feuerpause im Sudan wird auch Samstag nicht eingehalten

Im Sudan wird auch am Samstag die am Donnerstag um drei Tage verlängerte Feuerpause nicht eingehalten. In Khartum waren in der Früh Luftangriffe, Flugabwehrwaffen und Artillerie zu hören. Über Teilen der Hauptstadt stieg dunkler Rauch auf. Damit gehen die Kämpfe zwischen der Armee und der paramilitärischen Miliz Rapid Support Forces (RSF) in die dritte Woche.

Armee und Miliz hatten am Donnerstag eine Verlängerung der Feuerpause um 72 Stunden ab Mitternacht angekündigt. Die Kämpfe waren am 15. April ausgebrochen, damit scheiterten auch vom Westen unterstützte Bemühungen um eine Rückkehr zur Demokratie. Seitdem wurden mindestens 512 Menschen getötet, fast 4.200 Personen verwundet sowie Krankenhäuser zerstört.