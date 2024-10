Erdoğans Erzfeind ist tot: Wer war Fethullah Gülen?

Für die einen hat er den Islam revolutioniert, andere hielten ihn für einen Terroristen und Sektenführer: Der schon länger gesundheitlich angeschlagene Prediger Fethullah Gülen ist am Sonntag 83-jährig in einem Krankenhaus in den USA gestorben, wo er bereits seit 1999 im damals selbstgewählten Exil in Pennsylvania lebte.