Fernzug statt Flugzeug: Kommt das Verbot für Kurzstreckenflüge?

Doch die Pläne für einen Stopp der Inlandsflüge haben – zumindest in Österreich – noch einen Schönheitsfehler: Den Mangel an Hochgeschwindigkeitsstrecken. Wer nach Innsbruck will, braucht mit der Bahn noch immer viereinviertel Stunden, nach Klagenfurt (siehe auch Artikel unten) oder München ebenso – während die Flugzeit eine Stunde beträgt.

Schon vor Corona hat sich allerdings der Trend durchgesetzt, auf so machen Kurzstreckenflug zu verzichten. In fast allen europäischen Ländern stagnieren die Inlandsflüge oder gehen gar zurück.

Die Pandemie dürfte diesen Trend nur noch verstärken: Viele Geschäftsreisende werden künftig auf Videomeetings ausweichen statt ins Flugzeug zu steigen.