"Fenster abschaffen - rechter Biden": Trump verliert sich in endlosen Unsinnsätzen

China und das Klima

So ging es also um China und die Pariser Klimaverträge, die ja Trumps bevorzugtes Feindbild sind, dann schwenkte Trump auf den miserablen Zustand der amerikanischen Autobahnen um, kehrte zu China zurück. Dann ging es nach Mexiko und irgendwann zum gefährlichen Obama, der wieder einmal "Mörder" freigesetzt habe. In einem durch hörte sich das dann tatsächlich wie ein absurdes Gedicht an:

"Wir haben großartige Vereinbarungen getroffen, in denen Biden und Obama, als sie Mörder herausbrachten, sagten, sie nicht in unser Land zurückzubringen, wir wollen sie nicht." Nun, wir müssen, wir wollen sie nicht. Sie würden sie nicht nehmen. Jetzt nehmen sie sie mit. Eines Tages werde ich dir sagen warum.

Busse und Flugzeuge

Eines Tages werde ich dir sagen warum. Aber sie nehmen sie und sie nehmen sie sehr gerne. Früher haben sie sie herausgebracht und sie würden die Flugzeuge nicht einmal landen lassen, wenn sie sie mit Flugzeugen zurückbringen würden. Sie würden die Busse nicht in ihr Land lassen. Sie sagten, wir wollen sie nicht. Sagte nein, aber sie sind illegal in unser Land eingereist und sie sind Mörder, in einigen Fällen Mörder."

"Einer seiner wildesten Auftritte"

Die "New York Times" jedenfalls sprach von einem der "wildesten Auftritte" Trumps und meinte auch erfahrene Trump-Versteher hätten diesmal keine Chance gehabt, mitzukommen. Der Präsident jedenfalls meinte am Ende seiner Kaskaden, "wir könnten noch Tage so weitermachen". Das jedenfalls, so der ironische Kommentar der Zeitung, schien jedenfalls sehr plausibel.