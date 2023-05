FBI zapft unbefugt Datenbanken des Auslandsgeheimdienstes NSA an

Die US-Bundespolizei FBI hat in den vergangenen Jahren immer wieder unbefugt auf geheime Datenbanken des US-Geheimdienstes NSA zugegriffen, mit denen die Kommunikation von Ausländern ausgespäht wird. Wie aus am Freitag freigegebenen Gerichtsunterlagen hervorgeht, nutzte das FBI die Datenbanken in 278.000 Fällen, oftmals ohne Berechtigung.

Dabei suchte sie nach Namen von Kriminalitätsopfern, aber auch nach Teilnehmern der Black Lives Matter-Proteste sowie des Sturms auf das Kapitol in Washington.