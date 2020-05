Familienzwist: Assads reicher Cousin greift den Machthaber an

In einem am Donnerstag vor einer Woche verbreiteten Video hatte Makhlouf sich in einem seltenen öffentlichen Auftritt per Video bereits direkt an Assad gewandt. Darin beklagte er unter anderem zu hohe Steuerforderungen. Die syrische Regierung äußerte sich bisher nicht.

Makhlouf ist eine der einflussreichsten und bekanntesten Figuren in den Machtzirkeln des Bürgerkriegslandes Syrien. Die USA und die Europäische Union haben Makhlouf auf die Sanktionsliste gesetzt, weil er die syrische Regierung unterstützt. In der Öffentlichkeit war er bisher nur selten zu sehen.