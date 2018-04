Fall Skripal: Nervengift war laut Briten flüssig

Skripal und seine Tochter waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury gefunden worden. Julia Skripal wurde inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen und befindet sich nach eigenen Angaben an einem sicheren Ort. Ihr Vater wird weiter in der Klinik behandelt. Er ist seiner Tochter zufolge ernsthaft krank. Auch sie selbst leide noch unter den Folgen der schweren Vergiftung. Russland streitet jegliche Verantwortung für den Anschlag ab.

Derweil begann in Salisbury die Dekontamination verschiedener Orte, an denen sich die Skripals zuletzt aufgehalten hatten, teilte das Umweltministerium am Dienstag auf seiner Webseite mit. Unter anderem zwei Lokale und ein Friedhof. Die Arbeiten könnten der Mitteilung zufolge Monate dauern.