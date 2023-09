EZB-Direktor Panetta fordert gemeinsames EU-Budget

EZB-Direktor möchte gemeinsames EU-Budget für Investitionen

Zudem will er ein gemeinsames EU-Budget zusätzlich zu den Ausgaben der Länder, um Investitionen aufrechtzuerhalten. Damit soll ein Haushaltskurs verfolgt werden, der die Geldpolitik ausbalancieren könne. Dabei schaut Panetta auf die Zeit nach dem europäischen Wiederaufbaufonds Next Generation EU (NGEU). "Wir müssen jetzt anfangen, darüber nachzudenken, was nach Next Generation EU kommt, sonst riskieren wir einen Schritt zurück statt nach vorne", sagte er.

Ohne einen gemeinsamen Haushalt werde Europa nicht dem Finanzierungsbedarf nachkommen. Und man müsse private Investitionen anschieben, die für die Energiewende, die digitale Transformation und die Sicherheitsarchitektur in Europa erforderlich seien.