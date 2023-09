EZB: Was die Anhebung des Leitzinses für uns bedeutet

Es war keine leichte Entscheidung: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute erneut für eine Anhebung des Leitzinses gestimmt - zum zehnten Mal in Folge. Mit dieser Maßnahme soll gegen die hohe Inflation vorgegangen werden, denn die liegt immer noch weit über dem Ziel von einer Inflationsrate von 2,0 Prozent. Eine Anhebung des Leitzinses bekommen jedoch auch all jene zu spüren, die einen Kredit aufnehmen wollen.

Welche Folgen hat also die heutige Entscheidung für uns Privatpersonen? Warum sollte diese Anhebung nun dabei helfen, die Inflation zu bekämpfen, wenn der Leitzins doch bereits neun Mal angehoben wurde? Und Stichwort Inflation: Warum sind die Lebensmittel etwa in Deutschland billiger als in Österreich? Michael Bachner, aus der KURIER Wirtschaftsredaktion, erklärt heute die komplexen Zusammenhänge.