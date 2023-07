Extremisten aus Deutschland reisten aus, um für Russland zu kämpfen

Wie Deutschland rechtlich mit Teilnehmern an Kampfeinsätzen in der Ukraine umgeht

Grundsätzlich sei in Deutschland die Teilnahme an Kampfeinsätzen in der Ukraine nicht strafbar, teilte eine Sprecherin des deutschen Bundesjustizministeriums der Zeitung mit. Dies gelte, "solange sie nicht als Söldner handeln, sondern als Angehörige der regulären Streitkräfte oder ihnen gleichgestellter Freiwilligencorps und Milizen". Dies schütze aber nicht vor Ermittlungen bei etwaigen Kriegsverbrechen.

Der deutsche Generalbundesanwalt wollte sich dem Bericht zufolge nicht dazu äußern, ob entsprechende Verfahren gegen ausgereiste Kämpfer geführt werden.