Explosion trifft Kirche im Süden der Philippinen

Zwei Explosionen haben die Stadt Jolo in der südphilippinischen Provinz Sulu Montagmittag getroffen, heißt es in einem Militärbericht. Explosionen hätten "zahlreiche Opfer gefordert". Die Region ist eine Hochburg islamistischer Terrorgruppen wie Aby Sayyaf

In einem ersten Bericht teilte das Militär mit, dass die Explosion gegen 12:00 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft an einer belebten Straße in Jolo, der Hauptstadt der Provinz Sulu, stattgefunden habe, die Explosion habe "zahlreiche Opfer gefordert". Medien sprechen von mindestens neun Toten

Anschlag auf dieselbe Kirche

Ungefähr eine Stunde nach der ersten Explosion erschütterte eine zweite Explosion um 13:00 Uhr eine Kirche. Die Polizei hat auch dort "schwere Explosionen" bestätigt. Im Jänner des Vorjahres war in Jolo ein Bombenanschlag auf diesselbe Kirche verübt worden, der mehr als 20 Menschenleben forderte.

Ein Polizeisprecher sagte, dass sie die Opfer überprüfen und die Situation bewerten würden.