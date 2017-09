* Update - Vorfall in Londoner Metro wird als "terroristisch" behandelt

In einem voll besetzten U-Bahn-Waggon in London hat es nach Medienberichten am Freitag gegen 8.20 Uhr (9.20 Uhr MESZ) eine Explosion gegeben. Die Behörden sprachen von einem "Vorfall". Die Metro-Haltestelle Parsons Green wurde gesperrt, der Zugverkehr teilweise unterbrochen.

Zahlreiche Rettungskräfte standen im Einsatz. Der Sender BBC berichtete von mehreren Verletzten mit Verbrennungen, die Polizei stufte den Vorfall als "terroristischen Akt" ein.

Keine Bombe bestätigt

Unklar ist hingegen nach wie vor, wie groß die Explosion tatsächlich war. In sozialen Medien kursierte ein Bild von einem weißen Kübel (siehe Bild oben), der angeblich eine kleine Explosion ausgelöst haben soll. Aus dem Kübel hingen Drähte. Die Polizei bestätigte die Echtheit des Fotos jedoch noch nicht.

Augenzeugen sprachen von einem lauten Knall und einer "Flammenwand", die sich in dem U-Bahn-Waggon ausgebreitet haben soll. Die Menschen seien in Panik aus der U-Bahn-Station geflohen. Eine Zeugin berichtete, sie sei bei einer anschließenden Massenflucht verletzt worden.

Auf Twitter veröffentlichte Fotos zeigten Frauen, die von Rettungskräften versorgt wurden. Der Verkehr auf der "District Line" wurde zwischen Edgware Road und Wimbledon unterbrochen, teilte die Behörde mit.

Bewaffnete Polizisten

Schwerbewaffnete Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte rückten zum betroffenen U-Bahnhof Parsons Green an.

In Großbritannien ist die Terrorwarnstufe hoch. Bei vier Anschlägen in diesem Jahr wurden 36 Menschen getötet.

