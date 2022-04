Experte: Russen wollen Ukrainer im Osten einkesseln

9. Mai: Tag des geplanten Sieges

Im Jahr 2014 ist Russland am ukrainischen Nationalfeiertag, dem 24. August einmarschiert. Diesmal setzten die Russen offenbar wieder auf historische Symbolik. Reisner glaubt, dass der "Sieg im Donbass" f√ľr den 9. Mai angepeilt ist. An diesem Tag feiert Russland traditionell mit einer gro√üen Parade den Tag des Sieges √ľber Nazi-Deutschland. Pr√§sident Wladimir Putin hat in einem Statement angedeutet, dass der Krieg im Mai vorbei sein k√∂nnte. Das w√ľrde bedeuten, dass die Russen ab jetzt genau einen Monat Zeit haben, um im Osten der Ukraine eine Entscheidung herbeizuf√ľhren.

Dazu versucht Russland nach Einsch√§tzung des Experten, die ukrainischen Kr√§fte √∂stlich des Dnjepr einzukesseln und zu vernichten. Die Zange bilden aus dem Norden kommend unter anderem die rund 50.000 Mann, die aus dem Raum Kiew abgezogen wurden und die Truppen, die sich im S√ľden n√∂rdlich von Mariupol formieren. Dieses Ziel Russlands lasse sich auch daran erkennen, dass die russischen Streitkr√§fte in den vergangenen Tagen massive Luftangriffe auf die Ukrainer in diesem Raum durchf√ľhrten und die Versorgungslinien zu zerst√∂ren versuchten. Bei Charkiv und Cherson werden die russischen Fronten hingegen stabilisiert und abgesichert.