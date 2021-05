Panik erfasst Roman Protassevich an Bord der Ryanair-Maschine von Flug FR4978, als dem regierungskritischen Journalisten klar wird, dass das Flugzeug seinetwegen umgeleitet und zur Landung in der weißrussischen Hauptstadt Minsk gezwungen wird. Schon bevor der im Exil lebende Oppositionelle am Sonntag in Athen das Flugzeug in Richtung Vilnius bestieg, hatte er das Gefühl, verfolgt zu werden, wie der belarussische Nachrichtenkanal Nexta berichtete.

Dessen Chefredakteur war Protassevich einst. "Er geriet in Panik und sagte, dass dies seinetwegen sei", beschrieb die 40-jährige Monika Simkiene, die ebenfalls in der Ryanair-Maschine saß, die Minuten im Flugzeug vor der Landung in Minsk. "Er hat sich einfach zu den Leuten umgedreht und gesagt, dass ihm die Todesstrafe droht", fügte sie hinzu. Als Protassewitsch nach der Landung gemerkt habe, dass seine Festnahme bevorstehe, sei er aber plötzlich "sehr ruhig" geworden.

Andere Mitreisende berichteten, wie der junge Mann noch an Bord der Maschine seine Taschen leerte und einige Gegenstände seiner Freundin anvertraute, die wenig später allerdings ebenfalls am Flughafen von Minsk festgenommen wurde. "Er hat nicht geweint, aber es war ihm anzusehen, dass er sehr große Angst hatte", sagte der Passagier Edvinas Dimsa. "Man kann sagen, dass er gesprungen wäre, wenn ein Fenster in dem Flugzeug offen gewesen wäre."