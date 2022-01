Ex-US-Milliardärin Elizabeth Holmes wegen Betrugs verurteilt

Ihr kühnes Versprechen, mit ultra-günstigen Bluttests (ein paar Tropfen nach einem kleinen Pikser in den Finger) das überteuerte US-Gesundheitssystem zu reformieren, machte die blonde Unternehmerin zum Star auf den Titeln der Wirtschaftsmagazine wie in den obersten Etagen von Politik und Geldadel.

Nachdem das Wall Street Journal 2015 aber erste Zweifel an Elizabeth Holmes säte, die quasi über Nacht 900 Millionen Dollar Wagnis-Kapital für ihr „Start-up“ eintreiben konnte, begann der Stern der heute 37-jährigen Jungmutter zu sinken, jetzt ist er endgültig verglüht: Die Geschworenen-Jury eines Gerichts in San José sprach Holmes in vier von elf Anklagepunkten, die jeweils mit bis zu 20 Jahren Haft belegt werden können, schuldig.