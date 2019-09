Ex-SPD-Chef Gabriel über Rückzug: „Dann soll man besser gehen“

Gabriel galt lange als politisches Talent, doch die Rufe ihn im Kabinett zu halten, blieben am Ende aus. Der Mann, der sich nach Willy Brandt bisher am längsten als SPD-Chef hielt (2009-2017), polarisierte intern. Er gab den Ton an, blieb aber immer Solist. Unvergessen sind den Genossen sein Zickzackkurs beim Flüchtlingsthema: 2015 saß er mit „Refugees-Welcome“-Button im Bundestag, dann besuchte er eine Pegida-Veranstaltung und gestand jedem das Recht zu, "deutschnational" zu sein. In der SPD sorgte dieser Satz für großen Wirbel.

Seine zögerliche Entscheidung zur Kanzlerkandidatur brachte ihm ebenfalls Kritik ein, zwei Mal schlug er bereits andere vor. Im Wahlkampf 2017 konnte er sich dennoch nicht zurückhalten, übte Kritik daran, zog die Aufmerksamkeit der Medien auf sich und von Kanzlerkandidaten Schulz ab und gab Ratschläge - bis zuletzt. Gabriel, so der Eindruck, schien es immer besser zu wissen, aber keiner wollte mehr hinhören. An Zuhörern und Bühnen wird es ihm dennoch nicht mangeln: Er bleibt Vorsitzender der Atlantik-Brücke und hat Lehraufträge in Harvard und Bonn.