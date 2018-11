Sigmar Gabriel über Sozialdemokraten: Auf falsche Themen gesetzt

Dieses Leben ist in weiten Kreisen erreicht, jetzt fürchten viele, es wieder zu verlieren – da kommen die Populisten …

So ist es. Ich mache es noch einmal an der Digitalisierung fest: Man kann Angst haben und sich ihr nicht widmen. Oder man kann den Verteilungskampf aufnehmen: Was passiert mit den Effizienz- und Produktivitätsgewinnen der Digitalisierung? Das konservative Angebot lautet: Wir haben nicht mehr so viel Arbeit, also machen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen für die, die keine Arbeit finden, stellen sie ruhig, und der Rest arbeitet. Das ist eine schreckliche Vorstellung.

Alternative?

Die Digitalisierungsgewinne der Gemeinschaft zur Verfügung stellen, indem wir alle weniger arbeiten oder Arbeit flexibler halten. 1963 gab es eine Gewerkschaftsbewegung für die Fünf-Tage-Woche. Auf dem Plakat stand nicht, wir wollen weniger arbeiten, auf dem Plakat stand ein kleiner Junge, der sagte: Samstags gehört Vati mir. Die Idee war: Wir wollen Arbeiten und Leben besser miteinander verbinden. Ich finde das eine fantastische Idee, und es ist eine alte sozialdemokratische Idee, Hoffnung zu machen, dass ein anderes Leben möglich ist. Konservative reden davon, wie wir angeblich leben müssen. Sozialdemokraten müssen darüber reden, wie wir leben wollen.

Apropos Flüchtlingskrise: In Ihrem neuen Buch ("Zeitenwende in der Weltpolitik", Anm.) dringt viel Wertschätzung für die Kanzlerin hervor. Die SPD hat in ihrer Koalition viele Treffer gelandet wie den Mindestlohn, die Rente mit 63 oder die Ehe für alle - all das blieb aber auf der Haben-Seite Merkels. Ist Sie für das Dilemma der SPD nicht auch mitverantwortlich?

Sie dürfen von einer CDU-Kanzlerin nicht verlangen, dass sie uns hilft. Sie hat das gemacht, was der CDU am meisten hilft, und festgestellt, die Gesellschaften sind heute viel sozialdemokratischer als vor 30 Jahren. Also hat sie angepasst, man könnte auch sagen: Die Sozialdemokraten haben gewonnen. Die Konservativen sind heute nicht mehr die Reaktionäre der 60er und 70er Jahre. Dafür haben wir inzwischen allerdings andere Parteien. In Österreich die FPÖ und in Deutschland die AfD.

Dennoch lief der Wahlkampf schlecht.

Wenn Sie Wahlkampf machen unter dem Slogan „Zeit für Gerechtigkeit“, gibt es ein paar Menschen, die fragen: Was habt ihr in den 16 Jahren in der Regierung eigentlich gemacht? Das war ein Slogan, den die SPD an sich selbst gerichtet hat, weil sie sich bis heute für die Arbeitsmarkreform von Schröder schämt und sie loswerden wollte. Eigentlich hätte der Slogan auch heißen können: „Zeit, dass wir Sozialdemokraten wieder gerecht werden“. Die Bevölkerung hat 2017 aber nicht über Gerechtigkeit nachgedacht, sondern über Sicherheit. Es liegt nicht nur an der Klugheit der CDU, sondern manchmal an unserer Selbstbezogenheit, wenn wir an dem Alltagsbewusstsein der Bevölkerung vorbei reden und dann Wahlen verlieren.

Wäre ein CDU-Chef Friedrich Merz mit einem schärferen konservativen Profil ein Geschenk für die Sozialdemokraten?

Das würde heißen: Man ist selber schwach und hofft, dass andere jemanden nehmen, der es einem einfach macht. Das ist eine komische Vorstellung. Eine Partei, die beginnt ihre Hoffnung darauf zu setzen, dass die anderen Fehler machen, die gibt sich selbst auf.

Apropos aufgeben: Sind die klassischen Volksparteien am Ende und es entstehen gerade ganz andere Volksparteien?

Wenn die Gesellschaft individualisierter wird, wird sich auch das Parteiensystem auffächern. Umgekehrt zeigt Österreich, dass es nicht zwangsläufig so ist: Sebastian Kurz hat mit der ÖVP gezeigt, dass man wieder Spannkraft erringen kann. Allerdings hat er die ÖVP auch privatisiert. Das kann und darf man mit sozialdemokratischen Parteien nicht machen. Vielleicht werden wir Leute brauchen, die in der Lage sind, stabile Regierungen von drei oder vier Parteien zu bilden. Das ist für uns ungewohnt, aber das fordert eine andere Sorte politischer Führung. Für die Demokratie ist es nicht per se eine Katastrophe.