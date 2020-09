Ex-Model packt aus: "Trump hat mich sexuell angegriffen"

Amy Dorris war Model und 24 Jahre alt, als sie 1997 ihren damaligen Freund Jason Binn zu den US Open begleitete. Binn war Gründer mehrerer Luxus- und Lifestyle Magazine und laut eigenen Aussagen ein guter Freund des Unternehmers Donald Trump. Die beiden trafen Trump in Manhattan und fuhren dann gemeinsam nach Queens zum Tennisturnier.

Wie Amy Dorris jetzt dem britischen Guardian in einem exklusiven Interview erzählt hat, habe sie Trump dort sexuell angegriffen. Vor den Toiletten in seiner VIP-Box soll Trump völlig überraschend über sie hergefallen sein, ihr "die Zunge in den Hals gesteckt" und sie am ganzen Körper begrapscht haben.

"Er hatte mich fest im Griff, ich konnte einfach nicht heraus", erzählte Dorris dem Guardian. Er habe immer fester zugepackt. Sie habe seine Zunge mit ihren Zähnen aus ihrem Mund gedrückt, erinnert sie sich. Sie habe die Zunge möglicherweise dabei verletzt.

Dorris beschreibt, dass sie vor allem von der Selbstverständlichkeit paralysiert gewesen sei, mit der Trump sich zu nehmen schien, was er wollte. "Er hat mich einfach ganz direkt angemacht", sagte das frühere Model. "Es schien typisch für einen bestimmten Typ Mann. Menschen, die einfach glauben, sie können machen, was sie wollen... obwohl ich mit meinem Freund dort war."