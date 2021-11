Ex-Minister: Afghanische Armee war nie so groß wie behauptet

Die militant-islamistischen Taliban hatten im August in atemberaubender Geschwindigkeit noch vor dem geplanten Total-Abzug der US- und NATO-Truppen die Macht in Afghanistan übernommen. Die afghanische Armee überließ ihnen beinahe kampflos das Feld. Die von den USA angeführte westliche Militärallianz, die über Jahre eine schlagkräftige afghanische Armee aufbauen wollte, musste die Hauptstadt Kabul zuletzt in einer chaotischen Evakuierungsmission verlassen.