EVP-Chef Weber erwartet harte Verhandlungen um EU-Budget

Am kommenden Donnerstag beginnen in Brüssel die Detailverhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU von 2021 bis 2027, und damit startet der politische Herbst. Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, kündigt harte Verhandlungen an.

„Wir werden das Budget nicht durchwinken. Wir werden Verhandlungen führen, und die werden hart“, sagte Weber am Dienstag in Salzburg, wo er sich mit EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, zwei Parteifreunden, zu politischen Gesprächen traf.

Der EVP-Chef ärgert sich, dass die Mittel von den Regierungschefs für zahlreiche Politikbereiche, etwa die Gesundheitsforschung, beim Gipfel gegenüber dem Kommissionsvorschlag „zusammengestrichen“ wurden. „Auch für Frontex wurden die Mittel massiv gekürzt“, sagte Weber. Das Parlament muss dem EU-Budget zustimmen, kann es selbst aber nicht verändern.