Europas oberste Seuchenbekämpferin: "Der Winter wird sicher noch schwierig"

Wie wichtig ist es, dass man den genauen Ursprung des Covid-19-Virus entdeckt? Also im Labor oder am Wildtiermarkt?

Es ist relevant, um künftig für solche Pandemien vorbereitet zu sein. In den vergangen 40 bis 50 Jahren waren rund 70 Prozent der neuen Erreger zoonotische Erreger. Also Erreger, die von Tieren auf Menschen übergehen. Daher ist es wichtig zu wissen, wie es am Anfang passiert ist. Es wäre wichtig, alles nachzutragen, um zu wissen: Wo muss man künftig Überwachungsmechanismen aufbauen.

Sind wir künftig besser vorbereitet?

Wir haben auch in der Vergangenheit aus jeder Krise etwas gelernt und waren dann für die nächste auf einem besseren Startpunkt. Aber was wir dieses Mal wirklich machen müssen ist festzuhalten: Was hat funktioniert und was nicht? Dann müssen die fehlenden Aspekte gestärkt werden. Mit so einer systematischen Analyse könnten wir wirklich gestärkt in die nächste Krise gehen.

ECD kümmert sich ja nicht nur um Covid. Sind wegen der Pandemie nun alle anderen Entwicklungen in den Hintergrund geraten?

Unsere Ressourcen sind notwendigerweise auf Covid gerichtet. Aber wir müssen alle Infektionskrankheiten im Blick haben. In unserem neuesten Bericht zu den HIV-Infektionen haben wir einen Rückgang festgestellt. Wobei wir vermuten, dass es damit zu tun hat, dass es weniger Testmöglichkeiten gibt. Wir können noch gar nicht erfassen, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf anderen Infektionskrankheiten hat. Das trifft in manchen Ländern auch für Kinderimpfungen, auch für Tuberkuloseerkrankungen zu.

Andererseits haben wir auch positive Auswirkungen gesehen: Durch die Distanzmaßnahmen sind eine Reihe von anderen Erkrankungen zumindest in letzten Winter wie Influenza oder Novo-Viren in den Hintergrund getreten. Sie wurden tatsächlich reduziert.

Was die Influenza betrifft: Bis jetzt ist es noch ruhig, aber die Zahlen steigen. Da könnte es kompliziert werden, wenn es zu einem hohen Bedarf an Krankenhausbetten für COVID- und Influenzapatienten kommt. Und daher empfehlen wir Risikogruppen, sich auch gegen Influenza impfen zulassen.