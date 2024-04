Europas "monumentale Fehler" in der Energiepolitik schüren wirtschaftliche Bedenken

Diese Kritik kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Staats- und Regierungschefs der EU auf eine entscheidende Debatte über die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit vorbereiten, wobei die Energiekosten ein zentrales Thema sind. Birol warnt davor, dass die europäische Schwerindustrie aufgrund dieser Entscheidungen gegenüber Wettbewerbern wie China und den USA deutlich benachteiligt sein wird.

Fatih Birol , Leiter der Internationalen Energieagentur (IEA) , hat in einem Interview mit der Financial Times Europas bisherige Energiestrategien scharf kritisiert.

Die Unterstützung der Bürger für grüne Politik steht auf dem Spiel

Der dänische Klima- und Entwicklungsminister Dan Jørgensen warnt, dass die EU sorgfältig abwägen muss, wie sie ihren ehrgeizigen Green Deal umsetzt, um Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplatzsicherheit nicht zu gefährden. Er glaubt, dass die Aufrechterhaltung der Unterstützung der Bürger für die Klimapolitik von der Suche nach dem richtigen Gleichgewicht abhängt.

Trotz der Herausforderungen betonen Birol und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ein positives Ergebnis des Krieges in der Ukraine. In einem gemeinsamen Artikel stellen sie fest, dass es Europa endlich gelungen ist, "den Griff, den Russland über seinen Energiesektor hatte, zu lockern", indem es seine Quellen diversifiziert und in erneuerbare Energien investiert hat. Sie betonen jedoch die anhaltende Dringlichkeit der Klimakrise und die Notwendigkeit, alle Sektoren zu dekarbonisieren.