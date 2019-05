Europas Juden fürchten Anstieg radikaler Kräfte bei EU-Wahl

„Das ist nicht der richtige Weg: Anstatt religiösen Radikalismus zu bekämpfen, haben einige politische Kräfte beschlossen, gegen den Islam allgemein vorzugehen. Es geht nicht darum, Minarette zu verbieten oder gegen Leute zu agitieren, die religiöse Symbole tragen“, mahnte am Montag Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt in Brüssel. Der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner befürchtet: Diese Islamophobie, wie sie europäische rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien an den Tag legten, schränke die religiöse Freiheit allgemein ein – und schade auch den jüdischen Gemeinden in Europa. „Wir Juden sind der Kollateralschaden“, warnt Goldschmidt.