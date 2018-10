Europas Ärger mit Italiens teurer Schieflage

Der Streit zwischen Brüssel und Rom um das italienische Haushaltsbudget spitzt sich zu. Für die „beispiellose“ Abweichung von den europäischen Haushaltsregeln hat sich die EU-Kommission bis gestern, Montag, eine Klarstellung aus Italien erwartet. Das südliche Nachbarland plant eine deutlich höhere Neuverschuldung als vereinbart und hält im Haushaltsentwurf an kostspieligen Ausgaben – von Grundeinkommen bis Steuererleichterungen – fest. In einem Brief an die EU-Kommission wurden „die positiven Aspekte des Haushaltsplans erläutert“, wie Premier Giuseppe Conte bei einer Pressekonferenz in Rom betonte. Der Regierungschef zeigte sich wenig beeindruckt von den Warnungen aus Brüssel.

Was passiert im Fall einer Ablehnung des Budgetplans? „Wir werden uns mit den EU-Verantwortlichen an einen Tisch setzen und unseren Haushaltsplan erklären“, antwortet Conte. Ohne Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung drohe Italien die Rezession. Die Kritik von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, der Italien zur „Rückkehr zur Vernunft“ ermahnte (siehe nebenstehenden Bericht), bezeichnete Conte als „unvorsichtig“. „Wir müssen die EU-Regeln respektieren. In der jetzigen Phase ist ein Dialog zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung über den Budgetplan im Gange. Wenn jemand anderer sich einschaltet, respektiert er die Regeln nicht“, so Conte.