Warum Italien nicht Griechenland werden darf

Tatsächlich wächst Italiens Wirtschaft kaum. Warum räumt die EU-Kommission nicht mehr Spielraum ein?

Diesen gibt es, wenn eine Regierung einen an sich soliden Kurs verfolgt, siehe Spanien. Wer jedoch wie Roms Populisten eine Glaubensfrage daraus macht, EU-Regeln zu brechen, beißt auf Granit.

Noch dazu, wo die Maßnahmen die Probleme nicht beheben. Die gestiegenen Staatsausgaben sollen sich durch höheres Wachstum selbst finanzieren? Dass ältere Italiener in Frühpension gehen, soll jungen Arbeitslosen zu Jobs verhelfen? So simpel funktioniert die Wirtschaft nicht. Am Ende blieben wohl nur noch höhere Schulden übrig.