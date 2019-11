EVP: Tusk will bis Jänner über Orban entscheiden

Der neue Chef der Europäischen Volkspartei, Donald Tusk, will bis Ende Jänner über den möglichen Ausschluss der Fidesz-Partei des ungarischen Premierministers Viktor Orban entscheiden. Die Sache sei heikel, sagte Tusk am Donnerstag in Zagreb. Er stellte sich entschieden gegen Orbans Ziel einer "illiberalen Demokratie", sagte aber: "Gleichzeitig sind wir sehr enge Freunde und haben auch noch etwas gemeinsam."

Die Mitgliedschaft des Fidesz in der EVP wurde im März nach innerparteilicher Kritik an Orbans Politik ausgesetzt. Anlass war eine Plakatkampagne gegen den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, der ebenfalls der EVP angehört. Gegen Orbans Politik läuft ein EU-Rechtsstaatsverfahren, unter anderem wegen Einschränkungen bei Justiz, Hochschulen und Medien.