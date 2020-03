Europäische Politik in Corona-Zeiten - per Videoschaltung

Auch die technischen Schwierigkeiten der transeuropäischen Videoschalten sind noch nicht ganz ausgeräumt. Da vergisst immer wieder jemand, das Mikrofon auszuschalten, nachdem er oder sie den Redebeitrag beendet hat. Dann gibt es Übersetzungsschwierigkeiten. „Und manchmal“, so erzählt ein Gesprächsteilnehmer, „ist die Tonqualität so schlecht, dass man den Minister oder Ministerin nicht versteht.“

Schritt um Schritt muss sich also auch die europäische Spitzenpolitik in ihrer Kommunikation den neuen Corona-Zeiten anpassen. Auch das EU-Parlament begeht am Donnerstag eine Premiere: Die Abgeordneten müssen die 7,5 Milliarden-Euro-Soforthilfe aus den EU-Regionaltöpfen für die Wirtschaft in einer Abstimmung absegnen. Weil aber überhaupt nur die wenigsten der rund 700 Mandatare in Brüssel sind, werden sie ihre Zustimmung per Mail abliefern.

Und so wird es nicht das letzte Mal gewesen sein. Denn auch das für Anfang April geplante Plenum der europäischen Mandatare ist abgesagt. Ebenso wie jenes im Mai. Denn in Brüssel heißt es vorerst: Noch acht Wochen lock down.