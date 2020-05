"Europa steckt in der Sackgasse“

Europaskeptiker, Europagegner, das sind die Titel, die Vaclav Klaus regelmäßig umgehängt bekommt. Der tschechische Präsident sieht sich allerdings nicht so. „ Europafeindlichkeit, mit solchen Begriffen kann ich nichts anfangen“, stellt er gegenüber dem KURIER klar: „Mir geht es um die politische und wirtschaftliche Analyse des Zustands, in dem sich die EU befindet – ich bemühe mich also einfach um Euro-Realismus.“

Und diese Analyse fällt, wie man es von Klaus eben gewohnt ist, ziemlich negativ aus. Bei der Präsentation seines neuen Buches „ Europa b raucht Freiheit“ im Wiener Haus der Industrie kritisiert der studierte Ökonom erneut die EU und vor allem die Währungsunion aufs Schärfste: „Die Uneinheitlichkeit in der Eurozone ist untragbar, als ob man versuchen würde, einen kleinen Fiat und einen Alfa-Sportwagen zu einem Auto zusammenzubauen.“ Die „kosmetischen Maßnahmen“, die man derzeit mit all den Rettungsschirmen und Rettungspaketen setze, könnten allesamt nicht wirken. Ein Land wie Griechenland könne „nicht mit Deutschland in einer Währungsunion sein“. Eine Währungsunion könne es nur unter den Ländern Mittel- und Nordeuropas geben: So wie sie zwischen Deutschland, Österreich und den Niederlanden– durch die Bindung der Währungen an die D-Mark – schon lange vor dem Euro existiert habe.