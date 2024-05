In einem Monat – am 9. Juni – findet die EU-Wahl statt. Zur Einstimmung haben wir eine Auswahl an Zahlen und Fakten zusammengetragen. Die Grafik zeigt den jeweils höchsten und niedrigsten Wert in der Europäischen Union und zum Vergleich den EU-Schnitt und die Österreich-Daten.