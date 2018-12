Europa im Wettlauf mit China: Afrika ist "kein Spielplatz"

Zuvor hatte Kanzler Sebastian Kurz Afrika als Kontinent der Chancen hervorgehoben, den man „nicht den Chinesen überlassen“ dürfe. Tatsächlich stiegen die chinesischen Exporte nach Afrika zwischen 1995 und 2016 um das 25-fache auf 80 Milliarden Euro, die Ausfuhren der nachgereihten Länder Frankreich, USA und Deutschland haben sich dagegen bloß verdoppelt.

Investitionen auf Schiene

Kurz forderte mehr Mut zu Investitionen in Afrika – und ließ Finanzminister Löger verkünden, dass die Österreichische Entwicklungsbank unter anderem das Kreditvolumen für Investitionen in Afrika von 35 auf 55 Millionen Euro aufstocken und einen Investitionsfonds (10 Mio. Euro) auflegen werde. Letzterer sei für heimische Klein- und Mittel-Unternehmen (KMU) gedacht, die in Afrika aktiv werden wollen. Auf dem Gipfel selbst hat die Europäische Investitionsbank Kredite in der Höhe von 500 Mio. Euro unterschrieben (Siemens nimmt dieselbe Summe in die Hand). Die EU-Kommission hat 123 Mio. Euro zugesagt als Kredithilfe für KMUs, Agrarprojekte und die afrikanische Freihandelszone. Zusätzlich will die Weltbank bis 2030 22 Mrd. Euro in die Digitalisierung Afrikas stecken.