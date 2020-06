Putins Machtspiele auf den Trümmern der Sowjetunion

Ob Erdgas-reich wie Turkmenistan oder ohne relevante Rohstoffvorkommen wie Tadschikistan, Armut und Unterentwicklung bestimmen die Situation in allen kleineren Republiken Zentralasiens. Bis heute hat sich keiner der vier Staaten – Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgistan – wirtschaftlich aus dem Korsett befreien können, in das sie in der Sowjetunion gezwungen wurden. So bestimmt etwa der Baumwollanbau auch heute noch die Wirtschaft Usbekistans, ungeachtet der Umweltkatastrophe, die so ungebremst vorangetrieben wird. Der Aralsee steht vor der Austrocknung.

Allmächtige Staatschefs, die ihre politische Karriere allesamt noch in der Sowjetunion begonnen haben, haben diese Länder nachhaltig geprägt. In Usbekistan etwa ist mit Islam Karimov einer dieser Langzeitdiktatoren weiterhin an der Macht, das gleiche gilt für Tadschikistan und Emomalii Rahmon. In Turkmenistan steuert der Nachfolger des allmächtigen Diktators weiter auf demselben autokratischen Kurs. Nur in Kirgistan versucht man nach schweren Unruhen vor einigen Jahren ernsthaft demokratische Reformen.

Dazu kommt der teils bizarre Personenkult, dem die Diktatoren leidenschaftlich gehuldigt haben: Goldene Statuen, Triumphbögen, Regierungspaläste prägen das Bild der jeweiligen Hauptstädte. Die Armut hat in Usbekistan und Tadschikistan radikalislamische Untergrund-Bewegungen wachsen lassen, die von der Staatsmacht mit aller Gewalt bekämpft werden. Für Moskau sind all diese Staaten meist gefügige und leicht zu gängelnde Partner – fast wie in Sowjetzeiten.