EU weitet Weißrussland-Sanktionen auf Unternehmen aus

100. Protesttag der Opposition

Seit der als gefälscht kritisierten Präsidentenwahl am 9. August gingen Hunderttausdende Weißrussen trotz Festnahmen und anhaltender Gewalt durch Polizisten auf die Straße. Am vergangenen Sonntag zählten sie bereits den 100. Protesttag. Und allein an diesem Tag wurden mehr als 1.000 Menschen von maskierten Sicherheitsbeamten festgenommen.

Die Demonstranten erinnerten bei ihrem Marsch am Sonntag an den Tod eines 31-Jährigen ein paar Tage zuvor in Minsk. Der Mann, den die Demokratiebewegung als Helden verehrt, soll überfallen worden sein. Einen Tag später starb er an seinen Verletzungen. Die genauen Umstände sind noch unklar.