EU wartet ab, bis sich das Brexit-Chaos in London lichtet

Zwar mehrten sich auch gestern wieder Drohungen wie jene des britischen Staatsministers Michael Gove: Notfalls werde das Vereinigte Königreich per Monatsende ohne Vertrag, also mit einem harten Brexit, aus der EU ausscheiden, sagte er. Diese Botschaften werden in Brüssel jedoch eher als Ansagen ans eigene, britische Publikum gewertet.