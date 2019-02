EU-Wahlen: Migration in Österreich Thema Nummer 1

Positives Bild über EU

Gut vier Monate vor der EU-Wahl haben 40 Prozent ein positives Bild der EU, 37 Prozent ein neutrales und 22 Prozent ein negatives. Ungebrochen hoch bleibt die Zustimmung der Österreicher zum Euro und zur Wirtschafts- und Währungsunion (70 Prozent). 76 Prozent der Befragten befürworten das Grundrecht, überall in der EU leben, arbeiten, studieren und Geschäfte machen zu können. Trotz dieser Akzeptanz glauben aber nur 32 Prozent der Befragten, dass sich die Dinge in der EU derzeit in die „richtige Richtung“ entwickeln.

In hundert Tagen wird sie dann über die Bühne gehen – die Wahl zum Europäischen Parlament. Nach stetig sinkender Wahlbeteiligung auf zuletzt 42,6 Prozent hofft man dieses Mal auf eine höhere Teilnahme der insgesamt 373 Millionen Wahlberechtigten. Immerhin, so informiert das EU-Parlament in Straßburg, wussten schon vor einem halben Jahr und damit früher denn je 41 Prozent der EU-Bürger, wann die Wahlen stattfinden: nämlich vom 23. Mai ( Niederlande) über den 24. ( Irland) sowie 25. ( Malta, Slowakei, Lettland) bis zum 26 Mai. Am letzten Sonntag im Mai wählen neben Österreich dann noch die anderen Länder der EU – mit Ausnahme Großbritanniens.

„Vorerst gehen wir davon aus, dass Großbritannien die EU am 29. März verlassen wird“, sagt Jaume Duch Guillot, Sprecher des EU-Parlaments. Am selben Tag scheiden alle britischen EU-Abgeordneten aus, die Zahl der EU-Parlamentarier sinkt von 751 auf 705.