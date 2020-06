EU wird europäisch: Erste "Elefantenrunde" in Brüssel

Eine Woche, bevor die EU-Wahl kommenden Donnerstag mit der Öffnung der Wahllokale in den Niederlanden und Großbritannien offiziell beginnt, erreichte der Wahlkampf auf europäischer Ebene Donnerstagabend seinen Höhepunkt: Im EU-Parlament in Brüssel fand die erste Fünfer-Konfrontation der EU-weiten Spitzenkandidaten statt. Ein Meilenstein: In gut 20 EU-Ländern wurde die 90-minütige Debatte zwischen Jean-Claude Juncker ( Europäische Volkspartei), Martin Schulz (Sozialdemokraten), Guy Verhofstadt (Liberale), Ska Keller (Grüne) und Alexis Tsipras (Linke) live im Fernsehen übertragen; die European Broadcasting Union rechnete mit bis zu 100 Millionen Zusehern.