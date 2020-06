Hans-Peter Martin kehrt zu seinen Wurzeln zurück

In Amerika werden mit Gesichtern wie meinem Autobusse plakatiert", sagte Eugen Freund "in aller Bescheidenheit" in einem profil-Interview. Nun ziert sein Konterfei zwar keine öffentlichen Verkehrsmittel, doch immerhin die Plakate der SPÖ zur EU-Wahl. Diese wurden am Mittwoch präsentiert: Mit den Slogans " Europa im Kopf. Österreich im Herzen" und "Soziale Werte aus Österreich. Für Europa" soll der rote Spitzenkandidat nun das Rennen bestreiten. Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos sprach in der Pressekonferenz von einem Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz Eins in Österreich.

"Er ist ein exzellenter Erklärer und auch ein exzellenter Aufklärer", sieht Darabos in Freund den idealen Spitzenkandidaten für den EU-Wahlkampf. Auch in "Beliebtheits- und Kompetenzwerten" würde der einstige ORF-Moderator über den Kandidaten der anderen Parteien liegen. Den anfangs etwas holprigen Start in die Politkarriere sieht Freud selbst zumindest vergessen: "Ich schaue nach vorn." Auch sein persönliches Ziel sei es, mit der SPÖ Nummer Eins zu werden, bekräftigte er.

Inhaltlich setzt die SPÖ einen grundsätzlich europafreundlichen Kurs - mit dem üblich kritischen Blick auf die Union. " Europa ist wichtig, aber es gibt auch Einiges zu verbessern", betonte Darabos. Und auch laut Freund soll sich die EU "nicht überall einmischen", etwa beim sozialen Wohnbau. Stattdessen will man - so die Linie der Kampagne - "Erfolgsrezepte" aus Österreich über die Grenzen exportieren, etwa für den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit.