EU-Wahl: Französische "Gelbwesten" erwägen Kandidatur

Ohne Parteien und Gewerkschaften

Das hängt damit zusammen, dass die „ Gelbwesten“ aus dem Nichts, also einem organisatorischen Vakuum heraus entstanden sind. Weder Gewerkschaften noch Parteien spielten eine Rolle.

Wie Studien inzwischen belegen, sind die allermeisten „ Gelbwesten“ auch nie bei einem Verband gewesen, obwohl die Altersklassen zwischen 35 und 64 Jahren überwiegen. Ausgelöst wurde die Bewegung durch lose Initiativen auf Facebook gegen Gebührenerhöhungen auf Sprit. Diese trafen in erster Linie einkommensschwache Pendler, die abseits der Großstädte wohnen.

An ihren Tag und Nacht besetzten Sammelpunkten konnten sich Personen, die sich oft mit schwierigen finanziellen Situationen alleine herumschlugen, gegenseitig stützen und untereinander austauschen.

Der Soziologe Yann Le Lann konstatierte in einem Interview in Le Monde, dass eine breite Mehrheit unter den „ Gelbwesten“ aus „verbitterten Arbeitnehmern kleiner Betriebe“ bestehe, die dort, mangels gewerkschaftlicher Vertretung, kaum Verbesserungen ihres Gehalts oder ihrer Arbeitsbedingungen erwirken konnten.

Daher dehnten sich die ursprünglichen Forderungen aus zugunsten einer Art von Programm für mehr „Anerkennung und soziale Gerechtigkeit“ – darunter die Forderungen nach Erhöhung des in Frankreich staatlich fixierten Mindestgehalts und nach Wiedereinführung der (von Macron abgeschafften) „Großvermögenssteuer“.

Recht auf Volksabstimmungen

Politisch gipfelte das in dem Wunsch nach einem Recht auf Volksabstimmungen (diese sind bisher in Frankreich an sehr hohe Hürden gebunden: ein Fünftel der Parlamentarier und ein Zehntel der Wahlberechtigten müssen sich gemeinsam dafür aussprechen). Wobei die radikalsten Kräfte jetzt darin ein Mittel sehen, die von ihnen verhassten Parlamentarier faktisch zu entmachten, indem sie alle vom Parlament beschlossenen Gesetze einem Referendum unterwerfen wollen.