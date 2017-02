Pariser Vorstädte: Wo die Gewalt eskaliert

Gut zwei Wochen nach seiner brutalen Festnahme durch Polizisten hat ein 22-jähriger Franzose das Krankenhaus verlassen. Theo erklärte auf Facebook, seine Wunden seien noch nicht verheilt und er sei „in einem sehr schlechtem Zustand“. Seit der mutmaßlichen Vergewaltigung des jungen Schwarzen mit einem Schlagstock gibt es im Großraum Paris jede Nacht Proteste gegen Polizeigewalt und Ausschreitungen.

Theo sagte in dem Video auf Facebook weiter, er hätte noch zehn weitere Tage im Krankenhaus bleiben sollen, habe dies aber nicht ausgehalten. Er dankte an der Seite seiner Mutter und einer seiner Schwestern allen Menschen, die ihn unterstützt hätten.

Video zeigt Polizeigewalt gegen Theo

Vier Polizisten hatten ihn in der Vorstadt Aulnay-sous-Bois nördlich von Paris am 2. Februar wegen angeblichen Drogenhandels kontrolliert. Ein Überwachungsvideo zeigt, wie sie ihn mit Schlagstöcken schwer verletzen. Dabei soll einer der Polizisten ihm den Schlagstock in den After gerammt haben. Theo ist noch rund sechs Wochen arbeitsunfähig geschrieben. Die Polizisten sind vom Dienst suspendiert, gegen sie laufen Ermittlungen.

Innenminister Bruno Le Roux zeigte sich erneut besorgt über die anhaltenden Unruhen in den Vorstädten. Er wolle sich für eine Annäherung zwischen Polizei und Anwohnern einsetzen, sagte der Politiker dem TV-Sender France 2. Seit Beginn der Proteste wurden nach Angaben aus seinem Ministerium mehr als 250 Menschen wegen Sachbeschädigung festgenommen. Auch in der Nacht zu Freitag gab es in mehreren Vororten wieder Festnahmen.