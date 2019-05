EU-Wahl: „Eine Katastrophe für Frankreich“

Stimmen die Umfragen, könnte das Ergebnis der EU-Wahlen in Frankreich die Staatsführung um Emmanuel Macron, die durch die Revolte der „ Gelbwesten“ bereits angeschlagen ist, in eine noch schwerere Legitimitätskrise stürzen. Und das würde auch die Ambitionen des französischen Präsidenten bei der Erneuerung der EU behindern. Laut Umfragen könnte der „Rassemblement national“ (RN, vormals „ Front National“) von Marine Le Pen mit rund 23 Prozent in Führung gehen.

Das wäre kein umwerfender Stimmenanteil. Bei den EU-Wahlen 2014 hatte die Rechtspartei bereits 25 Prozent errungen. Auch würde der Vorsprung des RN gegenüber der Liste „Renaissance“, die Macron bilden ließ, wohl nur ein bis zwei Prozente betragen.