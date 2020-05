EU vertröstet Partner aus Rücksicht auf Russland

Dementsprechend wird es von den EU-28 – für Österreich nimmt Bundeskanzler Werner Faymann teil – auch eher vage Zusagen an die Partnerstaaten Ukraine, Georgien, Moldau, Armenien, Aserbaidschan und Weißrussland geben. Die Perspektiven der sechs Staaten auf einen EU-Beitritt etwa sollen nicht behandelt werden: "Diese Frage steht nicht auf der Agenda, wir sagen nicht Ja und nicht Nein, sondern konzentrieren uns auf die politische Assoziierung", sagt ein EU-Beamter. Soll heißen: Man wird den Partnerstaaten sagen, welche Reformen – z. B. in der Wirtschaft, im Kampf gegen Korruption – man von ihnen erwartet, ohne dabei konkrete Versprechen für "Belohnungen" zu machen.

Für die Partner ist das eine Enttäuschung: Lettland, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft führt, wollte den Gipfel ursprünglich ehrgeiziger angehen. Die EU-Visafreiheit für Ukrainer und Georgier sollte verkündet werden – doch Brüssel bremst. "Es ist ein Missverständnis, dass ein Gipfel etwas ermöglichen kann", sagt Erweiterungskommissar Johannes Hahn. Zuerst müssten die Länder objektive Kriterien erfüllen.

Hahn stellt beiden Staaten eine positive Empfehlung der Kommission zu Jahresende in Aussicht. In Brüssel heißt es, sowohl die Ukraine als auch Georgien müssten beim Kampf gegen die Organisierte Kriminalität und in ihren Asylsystemen mehr erreichen.

Georgiens Präsident Giorgi Margwelaschwili warnt vor einem Einknicken gegenüber Moskau: "Leider hat es Russland durch seine Aggression gegen die Ukraine geschafft, der Partnerschaft zu schaden."

Überschattet werden könnte der Ost-Gipfel von Griechenland: Premier Tsipras peilt ein Treffen mit Kanzlerin Merkel an und will im Kreis der Staats- und Regierungschefs eine Lösung in der Schuldenkrise erreichen.