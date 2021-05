EU und USA wollen bei dauerhafter Lösung für Nahost helfen

"Beide haben Recht auf Freiheit"

Die Europäische Union bot am Freitag ihre Unterstützung bei der Suche nach einer dauerhaften Friedenslösung an. Diese dürfte aber noch in weiter Ferne liegen. "Die Wiederherstellung eines politischen Horizonts für eine Zwei-Staaten-Lösung bleibt von größter Bedeutung", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die EU wolle dafür auch ihr Engagement innerhalb des wiederbelebten Nahost-Quartetts ausbauen. Dieses besteht aus den USA, Russland, der EU und den Vereinten Nationen (UN). US-Außenminister Antony Blinken will in Kürze in die Region reisen, wie in Israel verlautete.

"Ich glaube, die Palästinenser und Israelis haben es gleichermaßen verdient, sicher und geborgen zu leben", sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag in einem kurzen Statement im Weißen Haus. Beide hätten das Recht, "ein gleiches Maß an Freiheit, Wohlstand und Demokratie zu genießen".

Die USA will laut Regierungskreisen am Wiederaufbau des Gazastreifens tatkräftig mitwirken. Die finanzielle Unterstützung soll auch Druck auf die militante Hamas ausüben bzw. ihr sprichwörtlich das Wasser abgraben. Ein hochrangiger Beamter der Biden-Regierung sagte der New York Times, die Vereinigten Staaten wollen eine internationale Hilfsallianz aufbauen, die höchstwahrscheinlich Milliarden von Dollar kosten werde.