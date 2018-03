Mission impossible: EU und Türkei suchen den „Weg nach vorne“

Eigentlich wollte man heute, Montag, in Warna versuchen, sich auf die Gemeinsamkeiten zu konzentrieren, wenn Präsident Erdoğan mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk zusammentrifft. Zehn Monate hatte es kein hochrangiges Treffen gegeben, man suche den „Weg nach vorne“, sagte Tusk. Doch die Themen, die auf der jeweiligen Seite brennen, sind sehr unterschiedlich. Der EU geht es um das Ende der Gewalt in Afrin, um in der Türkei inhaftierte EU-Bürger, Menschenrechtsverletzungen und um die umstrittenen türkischen Gasbohrungen vor der Küste Zyperns.

Ankara auf der anderen Seite will Bewegung in der Visafreiheit und eine Vertiefung der Zollunion. Beides steht aber nicht auf dem Me nü, das die EU nach Bulgarien mitbringt.

In der Türkei herrscht außerdem Frust über die stockenden Beitrittsverhandlungen mit der EU. Seit 2005 ist man zwar offizieller Beitrittskandidat – die Kriterien für eine Mitgliedschaft sind aber nicht erfüllt. Für April wird ein neuer Fortschrittsbericht zur Türkei erwartet, der erhebliche Rückschritte bei Bürgerrechten, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit konstatieren dürfte.