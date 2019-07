EU-Topjobs: Widerstand aus Osteuropa gegen Timmermans

Heute geht das Ringen um die EU-Topjobs in Brüssel weiter. Ende ungewiss. Am Montag sah es kurzzeitig nach einer Einigung aus. Diese scheint in weiter Ferne. Als Kommissionspräsident wurde der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans gehandelt. Ein starkes Veto kommt dagegen aus Osteuropa. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte im Vorfeld der Gespräche: "Ich glaube, dass jeder verstehen muss, dass er sich ein wenig bewegen muss."

Das sieht zumindest der tschechische Regierungschefs Andrej Babis anders. Und er steht nicht alleine da. Die vier östlichen EU-Staaten Tschechien, Slowakei Ungarn und Polen sind nach Angaben von Babis kategorisch gegen den Sozialdemokraten Timmermans als Chef der EU-Kommission. " Timmermans ist no go", sagte Babis am Dienstag vor dem zweiten Tag des EU-Sondergipfels in Brüssel. "Das sollte auch Deutschland zur Kenntnis nehmen."

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatte von Sonntag- bis Montagnachmittag über die neue Führung der Europäischen Union verhandelt, aber bislang keine Einigung erzielt.