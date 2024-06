EU-Topjobs: Meloni hält sich Entscheidung zu EU-Kommission offen

Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will vor der Entscheidung über den Vorsitz der künftigen EU-Kommission den offiziellen Vorschlag der konservativen Parteienfamilie EVP abwarten. "Der Vorschlag ist Sache der EVP, und wenn er vollständig vorliegt, werden wir unsere Bewertungen vornehmen", sagte Meloni am Samstag zum Abschluss des G7-Gipfels in Süditalien.

Für sie sei wichtig, dass Italien in der neuen Kommission "angemessen" berücksichtigt werde. Zudem müsse klar werden, "dass Europa die Botschaft der Europawahlen verstanden hat".