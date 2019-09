EU-Staaten wollen mehr Terrorinformationen austauschen

Die verheerenden Anschläge in Paris im November 2015 gaben den Anstoß: Weil Terroristen in grenzüberschreitenden Netzwerken vorgehen, muss auch die EU bei ihrer Terrorbekämpfung grenzüberschreitend agieren. Seit Anfang des Monats können nun die nationalen Ermittlungsbehörden von EU-Staaten auf ein gemeinsames Anti-Terror-Register der EU-Justizagentur Eurojust in Den Haag zugreifen.

Der junge österreichische, für Eurojust tätige Staatsanwalt Michael Schmid war maßgeblich an der Entwicklung des Registers beteiligt: „Gibt es in einem Land Ermittlungen etwa gegen einen Hassprediger, wird dies in das Register eingegeben. Zieht der Prediger in ein Land anderes EU-Land weiter, und wird auch dort gegen ihn ermittelt, stellt das Register sofort solche Verbindungen fest“, schildert Schmid dem KURIER.