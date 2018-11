Jarosch: Ganz vorne dabei bei der grenzenlosen Verbrecherjagd

In der Mehrheit der Fälle handelt es sich um Wirtschaftskriminalität, meist Betrug und Geldwäscherei, Umsatzsteuer-Delikte, Veruntreuung. Stark im Steigen ist die Cyberkriminalität, aber auch der Kampf gegen den Terror zählt zum Aufgabenbereich der EU-Juristen. Immer wieder kommt Gerhard Jarosch auf osteuropäische Banden zu sprechen. Sie zu stoppen, liegt dem verheirateten Vater zweier Kinder persönlich am Herzen. „Diese Banden halten minderjährige Kinder zum Betteln und Stehlen an, wohl wissend, dass die Minderjährigen nicht strafmündig sind. Sie sind in mehreren EU-Ländern tätig, schicken die Kinder ständig hin und her, ihr Sitz ist in einem südeuropäischen Land.“

Viele Juristen, viele Rechtssysteme

Die Frage ist also: Wie vorgehen, welches Land ist wofür zuständig, welcher Staat hat welcher Verfahrensvorschriften, wo gelten welche Beweise und welche nicht? Antworten, die von den europäischen Spitzenjuristen in Den Haag geklärt und koordiniert werden. „In so einem Umfeld zu arbeiten“, gibt sich der ehemalige Sprecher der Staatsanwaltschaft Wien euphorisch, „das ist unglaublich faszinierend. Wir sind Freunde und Kollegen aus ganz Europa, mit teils ganz anderen Kulturen und anderen Rechtssystemen. Diese Herausforderungen zu bewältigen, das ist für mich eine unglaubliche Bereicherung.“

Mit einem Budget von 37 Millionen Euro gehört Eurojust zu den kleineren Behörden der EU. Und Gerhard Jarosch stellt gleich klar: „Was die EU für uns ausgibt, ist nichts zu dem, was wir für die Mitgliedstaaten wieder hereinholen.“ Gibt es ein geschädigtes Opfer, erhält dieses die Summe zurück. Andere Summen, etwa sichergestellte Drogengelder, gehen an die nationalen Staaten. Ins EU-Budget fließt nur, was aus EU-Quellen veruntreut wurde.

Brexit als Bremse

Nur einer Entwicklung blickt der sonst unerschütterlich lösungsorientierte Rechtsexperte mit Sorge entgegen: dem Brexit. „Die Zusammenarbeit mit den britischen Kollegen ist für uns sehr wichtig. Wir, die anderen 27 Länder, wollen vom Vereinigten Königreich viel mehr als umgekehrt.“ Notfall-Pläne für den Fall eines harten Brexits gebe es, meint Jarosch und bleibt doch skeptisch. „Gibt es kein Abkommen zwischen der EU und London, dann gilt Großbritannien ab 30. März als Drittstaat – und wir fallen auf die Rechtsgrundlage der 50er-Jahre zurück.“ Das hieße: Alles, was heute binnen Stunden angeordnet werden kann, könnte dann wieder Monate dauern.