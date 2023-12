EU-Staaten einig: Diese Plastik-Verpackungen sollen ganz verschwinden

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich am Montag in Brüssel auf europaweit einheitliche Maßnahmen zur Reduktion von Verpackungsmüll geeinigt. Das geht aus einer Aussendung des Rates der EU-Umweltministerinnen und -minister hervor. So werden Quoten für wieder verwendbare oder recycelbare Verpackungen festgesetzt. Einige Einwegverpackungen aus Plastik sollen ganz verschwinden. Dazu gehören zum Beispiel kleine Shampoo-Fläschchen in Hotels oder Plastikumhüllungen von Obst und Gemüse.

Allerdings werde den EU-Ländern teilweise Raum für Ausnahmeregelungen gelassen. Weiteres wird gegenüber dem Niveau von 2018 eine Reduktion von Verpackungsmüll um fünf Prozent bis 2030, zehn Prozent bis 2035 und 15 Prozent bis 2040 gefordert.

