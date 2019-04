EU-Sondergipfel schickt Brexit wohl auf die Wartebank

Diese könnte darin liegen, dass Regierungschefin May seit einer Woche mit Oppositionschef Jeremy Corbyn verhandelt. Die Gespäche aber spießen sich – verlangt doch Labour, dass Großbritannien nach dem Ausstieg aus der EU in der Zollunion mit der EU bleibt. Das wiederum scheint für die Mehrheit der Tories eine unnehmbare Hürde. Mays Hoffnung: Labour und Tories finden doch noch einen Kompromiss, winken das Austrittsabkommen durch und treten sofort aus der EU aus – all das idealerweise noch vor den Wahlen.

In Brüssel hingegen hofft der eine oder andere: Wird der Brexit um mehrere Monate verschoben, steigen die Chancen für ein zweites Referendum in Großbritannien. Mit der Option, doch in der EU zu bleiben.