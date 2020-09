EU setzt London Ultimatum im Streit um Brexit

Überraschend hatte die britische Regierung diese Woche angekündigt, einseitig den im Jänner verabschiedeten Brexit-Vertrag ändern zu wollen. Dabei geht es um die Aussetzung von Zollregelungen im Warenhandel für die Provinz Nordirland und von Vorgaben zu Staatsbeihilfen für britische Unternehmen.

Die EU sieht dies als klaren Verstoß gegen das Brexit-Abkommen. Kommissionsvizepräsident Sefcovic war deshalb am Donnerstag nach London gereist, um Klarstellungen zu verlangen. Die EU akzeptiere das britische Argument nicht, dass es Ziel der Änderungspläne sei, das Karfreitagsabkommen für die Beendigung des Nordirlandkonfliktes zu schützen, erklärte die Kommission nach dem Treffen von Sefcovic und Gove. "Vielmehr ist sie der Ansicht, dass sie das Gegenteil tut."

Aus EU-Diplomatenkreisen verlautete, Gove habe bei dem Treffen lediglich "Phrasen gedroschen". In EU-Kreisen wurde die Vermutung laut, Johnson drohe mit der Verletzung des Scheidungsvertrags, um bessere Konditionen in den Handelsvereinbarungen mit der EU durchzusetzen. "Wenn sie das versuchen, dann wird das scheitern", hieß es.

Tatsächlich endete am Donnerstag die bereits achte Verhandlungsrunde in den Verhandlungen über den Handelspakt ohne Annäherung. Chefunterhändler Michel Barnier berichtete von "erheblichen Unterschieden" bei den Themen, die für die EU von entscheidender Bedeutung seien. Die EU habe sich bei den Roten Linien Großbritanniens flexibel gezeigt, doch umgekehrt sei dies nicht geschehen. "Um eine künftige Partnerschaft zu schließen, ist gegenseitiges Vertrauen und Zutrauen nötig und wird es auch künftig sein", sagte Barnier in offenkundiger Anspielung auf den angekündigten Bruch des Brexit-Abkommens durch London.