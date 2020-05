EU-Sanktionen setzen dem Rubel zu

Während in mehreren Mitgliedsstaten Verwirrung um angeblich reduzierte russische Gaslieferungen herrschte, wurden am Freitag in Brüssel wie angekündigt die jüngsten Wirtschaftssanktionen gegen Russland in Kraft gesetzt.

Gegen 24 russische Politiker und Separatistenführer in der Ostukraine wurden Einreiseverbote in die EU verhängt, etwaige Konten in der Union werden gesperrt. Neu auf die "schwarze Liste", die mittlerweile rund 120 Personen umfasst, kamen unter anderen Alexander Zakharchenko, "Premierminister" der "Volksrepublik Donezk", sein "Verteidigungsminister" Vladimir Kononow und Gennadiy Tsypkalov, "Premierminister" der "Volksrepublik Lugansk". Auch der ultranationalistische russische Abgeordnete Wladimir Schirinowski darf nicht mehr in die EU.